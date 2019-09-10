اصدار رخصة استثنائية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة

قال الناطق الرسمي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، إنّه سيتم إصدار رخصة استثنائية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة.

وأفاد مسعود عمراوي اليوم الثلاثاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أنّه تّم عقد إتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.

وتضمن الترخيص حسب عمراوي توظيف جميع خريجي المدارس العليا للأساتذة في مواد التخصص حسب المناصب المتوفرة.

وأشار عمراوي، أنه وفي حالة نفاذ كل المناصب في مادة التخصص لخريجي المدارس نمط التعليم المتوسط فإنه يتعين كأستاذ في التعليم الإبتدائي.

وأكد عمراوي، أنهم سيتقاضون أجورهم كأساتذة في التعليم المتوسط ويتم ترسيمهم.

وأضاف عمراوي، في منشوره أنه في حالة نفاذ كل المناصب لخريجي المدارس العليا للأساتذة نمط أستاذ التعليم الثانوي فإنهم يعينون كأساتذة في التعليم المتوسط أو الابتدائي حسب توفر المناصب.

ويتقاضون راتب أستاذ التعليم الثانوي كما يتم ترسيمهم.