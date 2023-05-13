اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات في البليدة.. الدرك يحذر وينصح

افاد موقع “طريقي” مركز الإعلام وتنسيق المرور، عن اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات بالطريق السيار شرق-غرب. بالضبط بين بلديتي بني مراد وبوفاريك باتجاه الجزائر العاصمة. وهذا بسبب تساقط الأمطار، مضيفا أن حركة المرور مضطربة.

كما تشهد معظم ولايات الوطن خلال هذه الأيام الأخيرة تغير في الطقس تميزت بتساقط أمطار رعدية غزيرة. ومن المعروف أن الأمطار من المعيقات التي تواجه السائق التي يحتاج خلالها مهارة عالية للسيطرة على مركبته.

ومن جهته، قدم موقع “طريقي” جملة من النصائح من أجل قيادة آمنة في مصل هذه الأجولاء التي تعرف تساقط أمطار غزيرة. على غرار التفقد الدوري لكل من إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج، معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور. والتي تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل كونها تشتت الضوء.

والسير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر. والتحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان. وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه. وكذا تجنب برك المياه قدر الإمكان، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة ولكونك لا تعلم مدى عمق هذه البرك. أو حتى احتوائها على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره. كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

كما يمكن استخدم الإشارات التحذيرية والمصابيح أثناء هطول الأمطار بغزارة مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة لذلك.