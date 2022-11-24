اضطرابات جوية وأجواء باردة بداية من الجمعة

أفادت النشرية الجوية اليومية، اليوم الخميس، أن بداية من الجمعة، ستشهد بعض الولايات قدوم اضطرابات جوية. يكون محمل بتساقط أمطار غزيرة وبرد شديد، في أغلب المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية للوطن.

كما أشارت خريطة توزيع الأمطار الخاصة بالجوية، أنها ستخص أغلب المناطق الوسطى والشرقية بداية من أواخر يوم الجمعة. وهذا في كل من العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، باتنة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سوق اهراس، الطارف. في حين، ستتعدى كمية الأمطار 50 ملم محليا خاصة بالسواحل الشرقية وستستمر الأجواء الممطرة إلى غاية يوم الأحد.

وبالمقابل، وفي إطار سلسلة الاضطرابات الجوية، فإن أغلب المناطق الشمالية ستشهد تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. حيث لن تتعدى 12 درجة بالمناطق الداخلية، و15 إلى 20 درجة في السواحل، و5 درجات في الجنوب.

كما وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها بحريا يخص كل السواحل. حيث ستصل سرعة الرياح 50 كلم/سا وعلو الأمواج 3 أمتار، إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وشهدت بعض ولايات الوطن، بداية الأسبوع الحالي، هبوب رياح قوية بسرعة تعدت 90 كلم في الساعة. وتعلق الأمر، بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف. تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، تسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض، والنعامة.

كما عرفت الولايات الشرقية، هبوب رياح قوية بسرعة تعدت 100 كلم في الساعة. وتعلق الأمر بكل من الولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف.

أما البحر فكان شديد الهيجان، بسبب استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تعدت 80 كلم في الساعة. و علو أمواج تعدت 6 أمتار.