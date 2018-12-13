اضطرابات في الرحلات الجوية نحو باريس ومرسيليا إلى غاية السبت المقبل

أعلنت الجوية الجزائرية اليوم عن اضطرابات في الرحلات الجوية نحو باريس ومرسيليا الى السبت المقبل.

وقالت في بيان لها انه نظرا للإعذار بالإضراب الذي تقدم به المراقبون الجويون لمطارات باريس ومرسيليا بفرنسا من الخميس الى السبت سيتأثر برنامج رحلاتها الجوية نحو هذه الوجهات.

الاشعار بالإضراب الذي تقدم به المراقبون الجويون لمطارات باريس ومرسيليا الذي سيشرع فيه هذا المساء اليوم وسيمتد الى غاية السبت مساء.

سيؤثر على برنامج الرحلات الجوية نحو هذه الوجهات.

وطمأنت الجوية الجزائرية مسافريها أنها اتخذت كافة التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار التوقف.