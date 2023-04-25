اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل

أفادت المكلفة بالإعلام، في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، اليوم الثلاثاء، أن اضطراب جوي ستشهده الجزائر خلال الأسبوع المقبل. وبالتحديد يوم الثلاثاء القادم.

كما أوضحت هوارية بن رقطة في تصريح لـ”النهار”، أنه يمكن أن تتغير التوقعات لأن مدة النماذج الرقمية التي تفيد بقدوم اضطراب جوي طويلة نسبيا.

في حين، أشارت، إلى أن النماذج الرقمية، تقول إنّ هناك كتلة هوائية باردة نسبيا، أين سنفقد حوالي 10 درجات مئوية.

وبخصوص تساقط الأمطار في الجزائر، قالت هوارية بن رقطة، إنّ تقارير مراكز المناخ التابع للديوان الوطني للأرصاد الجوية أكد أن فصل الشتاء الماضي كان عجزا فيه كبير في التساقط المطري.

درجات تصل إلى 40 نهاية الأسبوع