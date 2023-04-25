اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل
أفادت المكلفة بالإعلام، في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، اليوم الثلاثاء، أن اضطراب جوي ستشهده الجزائر خلال الأسبوع المقبل. وبالتحديد يوم الثلاثاء القادم.
كما أوضحت هوارية بن رقطة في تصريح لـ”النهار”، أنه يمكن أن تتغير التوقعات لأن مدة النماذج الرقمية التي تفيد بقدوم اضطراب جوي طويلة نسبيا.
في حين، أشارت، إلى أن النماذج الرقمية، تقول إنّ هناك كتلة هوائية باردة نسبيا، أين سنفقد حوالي 10 درجات مئوية.
وبخصوص تساقط الأمطار في الجزائر، قالت هوارية بن رقطة، إنّ تقارير مراكز المناخ التابع للديوان الوطني للأرصاد الجوية أكد أن فصل الشتاء الماضي كان عجزا فيه كبير في التساقط المطري.
درجات تصل إلى 40 نهاية الأسبوع
من المنتظر أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية الأسبوع خاصة يومي الخميس والجمعة. حيث ستصل إلى 40 درجة بالمناطق الداخلية و36 درجة بالمناطق الساحلية و 42 درجة بمناطق الجنوب .
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الوضعية الجوية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت تعرف ارتفاعا ملحوظا على المناطق الشمالية. حيث تصل الى 34 درجة على المناطق الساحلية والوسطى، وقد تصل إلى 36 درجة مئوية محليا.
وبالنسبة للمناطق الشرقية، تترواح درجات الحرارة بين 26 إلى 29 درجة وتصل يوم الجمعة إلى 34 درجة .
أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فستعرف درجات الحررة ارتفاعا محسوسا لتصل إلى 38 درجة على المرتفعات وحتى الأوراس. لتبلغ ذروتها يوم الجمعة بتسجيل 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية الغربية للوطن .
وبالنسبة للمناطق الجنوبية، تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة وسط الصحراء ووسط الجنوب.