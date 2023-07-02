اطلاق قناة خاصة بالألعاب العربية الجزائر 2023

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب العربية الجزائر 2023، عن إطلاق قناة خاصة على “اليوتوب”.

وقالت ذات الهيئة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” اليوم الأحد: “يسرنا أن نعلن أن لجنة تنظيم الألعاب الرياضة العربية لديها الآن قناة خاصة على اليوتيوب!”.

كما وضعت اللجنة المنظمة، رابط القناة الخاصة بألعاب الجزائر. داعية الجمهور الرياضي. إلى الاستمتاع بأجواء رياضية مثيرة، وأبرز اللقطات، والفيديوهات الحصرية من الألعاب الرياضة العربية.

للإشارة فإن الجزائر ستحتضن ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، الألعاب العربية، التي ستنطلق مساء اليوم الـ 2 جويلية بمنافسة كرة القدم.

رابط القناة: https://www.youtube.com/channel/UCgoBqkHHgXJUv7Rtd7gf3Ig