اطلاق نار في فرنسا.. مقتل 3رجال شرطة وإصابة آخر

قتل كهل فرنسي يبلغ من العمر 48 عاما، 3 رجال شرطة وأصاب آخر بإطلاق نار في قرية معزولة بوسط فرنسا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية ‘AFP”، فإن رجال الأمن قتلوا أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل لتفر من زوجها الذي حاول قتلها في منطقة من كليرمون فيران.

وأطلق زوج المرأة وهو كحل في 48 من العمر، النار على شرطيين اثنان عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحد الأمنيين متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الأطفاء الى المستشفى.

كما أقدم الكحل على إضرام النار في منزله، وأطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الأمن الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين.