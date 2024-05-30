اعتداء جديد صارخ.. العنصرية والإسلاموفوبيا تنخران فرنسا

تم تسجيل أعمال عنصرية جديدة في مسجدي بيساك وكروا روس بفرنسا في الأيام الأخيرة. حيث تم تقديم شكوى يوم أمس الثلاثاء من قبل رئيس مسجد بيساك.

وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها استهداف مكان العبادة هذا من قبل أعمال معادية للإسلام منذ عام 2015.

وبالفعل، تم العثور على علامات عنصرية على جدران المسجد في جيروند بفرنسا، مما أثار قلق المسلمين.

علاوة على ذلك، فإن التوقيع الموجود في هذه العلامات هو توقيع الهوية اليمينية المتطرفة Action Directe identitaire.

وبعد هذه الممارسة، تم تقديم شكوى يوم الثلاثاء من قبل مديري هذين المسجدين.

وأصدؤ مسجد باريس بيانا نشره على موقع X، جاء فيه “نعرب عن تضامننا الكامل مع إخواننا المواطنين المسلمين. المتضررين من هذه العلامات العنصرية سيئة السمعة”.

وأضاف: “إننا نخشى حقاً أن تؤدي هذه التهديدات إلى اتخاذ إجراءات في يوم من الأيام”.

مسجد ليون.. هدف آخر للإسلاموفوبيا في فرنسا

وتم استهداف مسجد آخر بعلامات معادية للإسلام. يتعلق الأمر بمسجد كروا روس في ليون. الذي تم استهدافه بعلامات معادية للإسلام ومهينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف مكان العبادة بالعلامات في أقل من عام. قبل وقوع الحوادث السابقة في نوفمبر 2023، وأيضًا في أفريل 2024.

علاوة على ذلك، أدان المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية بشدة هذا العمل الدنيء. كما أعرب عن دعمه الكامل وتضامنه الكامل مع المؤمنين والقائمين على المسجد.