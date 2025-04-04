اعتداء عنيف من أحد موظفي شركة كورسيكا على مسافر جزائري 

تعرض مسافر جزائري، عبر رحلة بحرية مرسيليا-الجزائر، لشركة كورسيكا، إلى اعتداء عنيف من أحد موظفي شركة كورسيكا، كاد أن يودي بحياته.

ودخل الضحية في غيبوبة إثر الاعتداء عليه، وعلى الفور نقِلَ عبر مروحية طبية من عرض البحر إلى مستشفى نيس بفرنسا.

وحسب، توفيق خديم، النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا، عبر حسابه على فيسبوك، فإن الضحية في حالة صحية ونفسية صعبة جدا. لا سيما أنه تعرض لضغط نفسي بمستشفى تولون، من قبل أحد الأطباء الذي استعجل خروجه.

وأكد النائب، توفيق خديم، أنه تابع القضية بمجرد الاتصال به، وقدّم شكره لكل من قنصل الجزائر بنيس، الذي تدخل منذ بداية القضية وزار الضحية في المستشفى، وكذا قنصل الجزائر العام بمرسيليا، ووفرا له الحماية القنصلية.

ودعا النائب، وزير النقل بالجزائر، إلى التدخل من أجل ضبط نشاط الشركات الأجنبية، من حيث المعاملة التي تقابل بها الجزائريين. وكذا الأسعار المفرطة التي تطبقها، مغتنمةً زيادة الطلب على العرض.

ومن جهة أخرى، طالب النائب توفيق خديم، شركة كورسيكا بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الضحية، بدل محاولة الالتفاف عليه وطمس القضية. وذلك بتسليط الضوء على حيثيات ما جرى، والتكفل التام بالضحية.