اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي

قامت السلطات الفرنسية، بإعتقال أحد السعوديين المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ويتعلق الأمر بالمدعو خالد العتيبي.

وحسب ذات المصادر فإن خالد العتيبي يعتبر أحد السعوديين المشتبه بهم الرئيسيين في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضافت ذات المصادر، أن العتيبي كان يستعد للمغادرة من مطار شارل ديغول أثناء استعداده للتوجه إلى الرياض.

كما تجدر الإشارة إلى أن العتيبي يعتبر مطلوبا من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

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