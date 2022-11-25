اعتقال حراڤ جزائري في فرنسا لارتكاب عدة عمليات سرقة

تم اعتقال مواطن جزائري يبلغ من العمر 28 عاما يوم الإثنين الماضي في بريست. بعد التحقق، اتضح أن الشخص المعني قد تعرض بالفعل لإشعار مطلوب، لمدة عامين، لعدة سرقات أخرى.

هذا الجزائري شخص متشرد يخضع لعدة التزامات لمغادرة التراب الفرنسي. يظهر اسمه بالفعل في عدة ملفات مرتبطة بسلسلة من عمليات السطو والسرقة. بما في ذلك واحد عن طريق السطو.

تعود القضية الأولى إلى 18 أكتوبر 2020، عندما سرق هاتفًا محمولًا وجهاز كمبيوتر وجهازًا لوحيًا من منزل في حي Quatre-Moulins. تمكن المحققون من تحديد بعض آثار الحمض النووي الخاص به ، والتي ظهرت في عدة مناسبات أخرى في أفضل حالاتها.

علاوة على ذلك ، في فيفري الماضي ، ارتكب هذا الجزائري عملية سطو أخرى. هذه المرة هي على مستوى التجارة الموجودة على مستوى حي قاعات سانت لويس.

خلال هذه العملية. أبلغت الشرطة عن اختفاء علب النبيذ وسكين من مكان الحادث. تم اكتشاف آثار دماء في كل مكان في هذا العمل.

القضية الثالثة تعود إلى ليلة 11 إلى 12 ماي 2022. في الواقع، كان هذا الجزائري نفسه قد دخل مسكنًا آخر في Quatre-Moulins. وهذا لسرقة البطاقات المصرفية. تمكن المحققون أيضًا من تحديد الحمض النووي لقوات سوريا الديمقراطية ، على علبة من البيرة.

وفي أعقاب حالة سرقة أخرى ، نجحت عناصر الشرطة أخيرًا في القبض. على هذا المواطن من أصل جزائري ، في 21 نوفمبر.

ومع ذلك ، بعد إلقاء القبض عليه، تم وضعه، من قبل مكتب المدعي العام في بريست. بموجب مذكرة إحضار حتى صدور حكمه للمثول الفوري ، يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022.