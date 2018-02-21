اعتقال 3 أشخاص في فرنسا لعلاقتهم بهجوم كاتالونيا أخبار العالم 2018/02/21 - 0 بقلم هواري.ش Share Tweet كشفت الداخلية الإسبانية أنه تم توقيف 3 أشخاص في فرنسا كانوا على ارتباط بأحد الإرهابيين الذين نظموا هجمات كاتالونيا. وحسب الوزارة، فإن الثلاثة كانوا على علاقة مباشرة بإدريس أوكابير الإرهابي القابع في السجن حاليا. مضيفة بأن عملية الاعتقال تمت في مقاطعة غار في منطقة أوسيتانيا بمشاركة الهيئات الأمنية الفرنسية المختصة والحرس المدني الإسباني. تجدر الإشارة، إلى أن هجمات كاتالونيا أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 130 آخرين بجروح.
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