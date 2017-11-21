اعتقال 6 سوريين يشتبه في صلتهم بداعش في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام، أن الشرطة الالمانية، اعتقلت اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية واسعة

شارك فيها 500 ضابط شرطة حيث قاموا بالبحث في عدة مباني بمدن “كاسيل” و”هانوفر” و”إيسن” و”ليبزنج”

وقالت الشرطة، أن السوريين اللذين تم اعتقالهم تتراوح أعمارهم مابين 20 و28 سنة.

وقد وصل 4 منهم في ديسمبر 2014 واثنين منهم وصلوا أواخر صيف 2015 طالبين اللجوء السياسي.

وحسب ذات المصدر، فإن العملية جاءت بعد تلقي الشرطة الألمانية معلومات من لاجئين الذين أكدوا أن المشتبه بهم قد قاتلوا مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.