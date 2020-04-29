اعتماد الفصلين الأول والثاني لتوجيه التلاميذ إلى الطور الثانوي

طالبت وزارة التربية الوطنية من مديريات التربية بالإعتماد على معدلات الفصلين الأول والثاني قصد إعداد محاضر التوجيه والقبول لإنتقال التلاميذ.

ويكون الإنتقال إلى الطور الثاني بالنسبة لتلاميذ الرابعة متوسط، وبالنسبة إلى السنة أولى ثانوي الذي يدرسون جذع مشترك آداب وعلوم.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار اون لاين” نسخة منها فقد أمرت وزارة التربية من قسم الإمتحانات والمسابقات بكل مديرية من استكمال هذه العملية قبل 10 ماي القادم .

وجاء في نص المراسلة أنه على مديريات التربية التنسيق مع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على إنجاز محاضر القبول والتوجيه المسبق للسنتين الأولى والثانية ثانوي للسنة الدراسية 2020-2021 مع الإعتماد على وثيقة التحضير بالنسبة للمتوسط “.

وقد تم التعجيل في الإنتهاء من عملية التوجيه والقبول ليتمكن مديرو المؤسسات ومصالح مديريات التربية من توقع المناصب المالية المحتمل أن تكون السنة القادمة مع ضبط مناصب حركة الموظفين قبيل الخروج في عطلة الصيف.

كذا ضبط المناصب المفتوحة والشاغرة والقابلة للشغور قصد تمكين مديريات التربية من استكمال إجراءات حركة التنقل السنوية للموظفين وكذا تمكين مديري المؤسسات لكل الأطوار من ضبط.