اعتماد تدابير جديدة للهجرة إلى كندا

بهدف زيادة عدد المقيمين الدائمين فيها، أعلنت كيبيك عن إجراءات جديدة للهجرة. بشرى سارة للأجانب بمن فيهم الجزائريون ، الذين يرغبون في الاستقرار في كيبيك.

في الواقع، أعلنت حكومة ليغولت عن عدة تغييرات في برنامجها للهجرة الاقتصادية. تهدف هذه التغييرات إلى زيادة جذب الرعايا الأجانب للقدوم والعمل في كيبيك.

علاوة على ذلك، تخطط لتقديم اقتراح لاستشارة الجمهور لزيادة الحد الأقصى للمقيمين الدائمين الجدد إلى 60 ألف أجنبي. بالإضافة إلى هذا الاقتراح، تدرس كيبيك أيضًا إمكانية الحفاظ على الحد الأدنى للترحيب بـ50 ألف مقيم دائم سنويًا.

ويتعلق أحد تغييراته بالطلاب الأجانب على وجه الخصوص، الذين يتحدثون الفرنسية أو يواصلون دراستهم باللغة الفرنسية. ستستفيد هذه الفئة من الأشخاص من تخفيض شروط منح الإقامة الدائمة.

من الآن فصاعدًا، بدلاً من 12 إلى 18 شهرًا من الخبرة العملية المطلوبة للإقامة الدائمة. سيتمكن هؤلاء الطلاب الأجانب من تقديم طلباتهم مباشرة، بمجرد الانتهاء من دراستهم.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الطلاب الذين لا يحضرون المؤسسات الناطقة بالفرنسية إثبات إتقانهم للغة الفرنسية. وهذا من خلال إثبات أنهم قد أتموا بنجاح ثلاث سنوات على الأقل من الدراسات الثانوية أو ما بعد الثانوية باللغة الفرنسية.

يمتد شرط اللغة الفرنسية أيضًا إلى برنامج اختيار العمال المهرة. في الواقع، تتطلب كيبيك الآن إتقانًا متوسطًا للغة الفرنسية، أي المستوى 5. وهذا يفتح أبواب الهجرة للعديد من الرعايا الأجانب.

مثل التغييرات الأخرى التي أعلنتها كيبيك، توسيع قائمة الصفقات المؤهلة لبرنامج تجربة كيبيك. من الواضح أن هذا توسع صغير ، لكنه يفتح هذا الطريق لكثير من الأجانب.

يشمل هذا التغيير إضافة العديد من المهن، بما في ذلك الحاضرين المستفيدين، ومقدمي الرعاية، ومساعدي المختبرات الطبية. وسائقي الشاحنات، والخبازين. وما إلى ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهن لا تتطلب شهادة جامعية. بل تتطلب ستة أشهر على – تدريب وظيفي ، أو حتى تدريب مهني لمدة عامين.