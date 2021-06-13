اعتماد طريقة جديدة في فرز القوائم والأفضلية للمرأة في حال التساوي بين المترشحين

تم اعتماد طريقة جديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين في تشريعيات2021، لضمان الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية. ومن أهم التدابير، إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب. بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز.

وأوضح مندوب السلطة الوطنية للانتخابات بولاية برج باجي مختار الياس الذهبي، أن المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم. أما المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين “فالمترشح الذي يفوز بأكبر عدد هو الذي يحظى بالمقعد البرلماني”.

وأضاف الياس الذهبي للإذاعة الجزائرية، أن “من الإجراءات الجديدة إعداد المحضر الأول الذي يمضيه رئيس المكتب ونائبه والمساعد الأول والثاني”. وتسلم نسخ منه لمراقبي الأحزاب، في حين أن الوضع السابق كان يقضي أن يمضي محضر الفرز رئيس المكتب فقط” .

تشريعيات 2021.. الأفضلية للمرأة في حال التساوي بين المترشحين

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر احمد دخينيسة أن “المشرفين على العملية الانتخابية يقومون قبل عملية الفرز بإخراج المعامل الانتخابي. ويتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من الأصوات،أما داخل القائمة الواحدة يقومون بترتيب المترشحين حسب الأصوات” .

و”في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى الأقل سنا وإن كانا رجلا وامرأة تكون الأفضلية للمرأة. وإن كان التساوي بين مترشحين في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا ” -يضيف الأستاذ دخينيسة-.