اعمر حداد: ليس لدي أي علاقة بالسياسة ولا بتسيير مجمع ETRHB

يواصل قاضي جلسة محاكمة علي حداد في قضية الامتيازات المناداة على المتهمين والاستماع إليهم، حيث تم المناداة على اعمر حداد شقيق علي حداد وهو متهم غير موقوف.

القاضي ينادي المتهم غير موقوف حداد اعمر

القاضي: نبدأ بمهامك في الشركات التي انت مديرا عاما لها او مسيرا

اعمر حداد: امثل ورثة حداد احمد قي الشركة

القاضي: عندك شركة انت فيها مديرا عاما

اعمر حداد: لدي مكلف بورشة صيانة وتفكيك معدات الاشغال العمومية وأجير بـ 200 الف دينار شهريا الي يومنا هذا.

القاضي: هل كنت تحصر اجتماع مجلس الإدارة لمجمع حداد بصفة رسمية

اعمر : ليس لي اي علاقة بتسيير المجمع

القاضي: وماذا أيضا مستواك التعليمي

اعمر حداد: التاسعة أساسي بسبب حادث مرور مميت توقفت عم الدراسة

القاضي: الارباح من يتكفل بها

اعمر :عمي علي هو من يتكفل بها أي يتولى هو التسيير المالي

القاضي: في آخر السنة هل توزعون الارباح

اعمر حداد: عند الحاجة

القاضي: عندك أملاك باسمك

اعمر حداد: ماعنديش لا املك اي شي باسمي

اعمر حداد: عندي حسابين واحد بالدينار الجزائري وآخر بالعملة الصعبة.

القاضي: يقولون تمويل حزب سياسي

اعمر حداد: ليس لي أي علاقة بالسياسة ذهب لازفون لأجل الإنتخاب لم أستطع بسبب عدم العثور على اسمي