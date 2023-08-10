اغتيال مُرشح رئاسي في الإكوادور خلال فعالية انتخابية

لقي المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو، حتفه، بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو، أمس الأربعاء.

وتعهد الرئيس الإكوادوري غويلرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فيافيسينسيو، داعيا كبار المسؤولين الأمنيين إلى اجتماع طارئ.

وقال لاسو -عبر منصة إكس: “إن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب”. مشيرا إلى أن الجريمة المنظمة تجاوزت الحد بكثير.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن. ونقل مصابا بجروح بالغة إلى وحدة تابعة للادعاء العام في كيتو التي أكدت بدورها وفاته.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيافيسينسيو “59 عاما” كان سيحصل على 7.5 بالمائة من الأصوات ليأتي خامسا من بين 8 مرشحين بالانتخابات المقررة في 20 أوت الجاري.