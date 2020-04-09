افتتاحية مجلة الجيش: مستعدون لمواجهة أي طارئ مهما كانت درجة خطورته

أوضحت افتتاحية مجلة الجيش، أن الجزائر مسها وباء كورونا، على غرار دول العالم، وتعرض بعض مواطنيها للعدوى.

وأشار العدد الأخير من مجلة الجيش، أن إصرار الدولة الجزائرية على مواجهة هذا الوباء عن طريق الاجراءات التي اتخذتها والقرارات الصائبة لرئيس الجمهورية، جنبت بلادنا التعرض لمأساة حقيقية هي في غنى عنها.

واكدت افتتاحية مجلة الجيش، أن الجيش مدعو في ظل هذه الظروف الاستثنائية للمحافظة على جاهزيته العملياتية، من خلال استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي طارئ مهما كانت درجة خطورته، مدركا تماما بأن أمن المواطن هو اولى اهتماماته ومهامه الرئيسية.

وأفادت الافتتاحية، ان قيادة الجيش تتابع يوميا تطورات الوضع، وتسهر على تقديم كل التعليمات والتوجيهات للأفراد وحرصها على الاتصال الدائم والمستمر، من خلال العمليات التحسيسية والتوعوية.

واكدت الافتتاحية، ان الجيش سخر كل امكانياته في اطار التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات الوزارية المختلفة، باعتبار الوضعية الحالية الصعبة تستدعي تجنيد كافة الطاقات البشرية والمادية والرفع من مستوى التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية الموضوعة للحد من تفشي هذا الوباء.