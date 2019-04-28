افتتاح أعلى نفق طريق سريع في العالم في منطقة التبت الصينية  

تم افتتاح اعلى نفق طريق سريع، في العالم، في منطقة التبت، بجنوب غربي الصين، وتم تشييده على ارتفاع 4750 مترا فوق سطح البحر.

ويضم هذا النفق، ممرين على طول أكثر من 5.7 كيلومتر، حسب وسائل إعلام محلية.

ويمثل النفق، جزء من طريق سريع يمتد على طول 400 كيلومتر، والرابط بين مدينة لاسا ونيينغتشي.

وبدأت أعمال بناء النفق، في 2015، على جبل ميلا، عند ارتفاع 5018 مترا.

وتم إكمال بناء النفق، يوم الاثنين الماضي، مما ساعد على اختزال مسافة 18 كيلومترا بين الجبال لتصبح 5.7 كيلومتر فقط.

وقال مدير مشروع نفق جبل ميلا، قونغ بين، أن أكثر من عشرة اختراقات تكنولوجية قد تم تحقيقها أثناء بناء النفق المذكور.

وذلك على غرار تحسين دقة المسح للقنوات الجبلية، في الظروف الجوية شديدة البرودة والارتفاعات العالية.