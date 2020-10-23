افتتاح أكبر نافورة مياه بالعالم في دبي

تم، مساء يوم أمس الخميس في دبي، إطلاق نافورة النخلة، محطمة الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم.

وتقع “نافورة النخلة” التي تغطي مساحة أكثر من 14 ألف قدما مربعا، في منطقة تسوق في نخلة جميرا، الجزيرة الاصطناعية في الإمارة.

حيث تجمع سكان وسياح وقد وضعوا الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا، لمشاهدة مياه النافورة الراقصة وتغير ألوانها على وقع أنغام الموسيقى.

وحسب منظموا الحفل فإن النافورة الجديدة تشع بأنوار 3 آلاف مصباح وتقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وأفاد القائمون على المشروع بأن النافورة الجديدة ستفتح أبوابها أمام الجمهور على مدار العام ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل.