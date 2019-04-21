افتتاح أول مسجد للنساء في كندا

أعرب المسلمون في كندا عن فرحتهم الكبيرة، بعد إفتتاح أول مسجد للنساء في مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية بمقاطعة أونتاريو.

ويأتي هذا في إطار محاربة الإسلاموفوبيا، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

حيث قالت فرحين خان، إمامة المسجد المفتتح، أن هذه المبادرة جاءت بعد تزايد الخوف من الإسلام، ومحاولة بناء مساحة شاملة للنساء المسلمات لممارسة عقيدتهن.

مضيفة أن “هناك نساء، بمن فيهن أنا، عانين من الإسلاموفوبيا وتعرضن للهجوم”.

كما أعربت خان عن أملها في أن يتم بناء مساجد أخرى للنساء خارج مدينة تورونتو.

مؤكدة في نفس الوقت:” إن المنظمين يأملون في إنشاء مجتمع لا يدعم فقط إيمان أعضائه، ولكن يكسر الحواجز الاجتماعية التي تغذي المشاعر المعادية للإسلام”.