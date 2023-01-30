افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج

تم اليوم الاثنين، افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج في الجزائر. باشرف وزير الصناعة، احمد زغدار، وحضور عدد من أعضاء الحكومة.

كما يشارك في أشغال هذه الجلسات، التي ستدوم ليومين، أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في فرعي النسيج والجلود. بالإضافة إلى ممثلي كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وخبراء في التنمية الصناعية.

ويأتي تنظيم هذه الجلسات الختامية بعد سلسلة من اللقاءات المحليّة التي عقدتها اللّجنة الوطنية الاستراتيجية المتعددة القطاعات الوزارية للنسيج والجلود. من أجل تحسيس المتعاملين على ضرورة الانخراط في مساعي الوزارة الهادفة الى تنظيم سلاسل القيمة لهذين الفرعين الصناعيين. وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني والرفع من تنافسيته وجودته بما يسمح من تلبية احتياجات السوق الوطنية وخلق الثروة. والقيمة المضافة ومناصب العمل للشباب.

كما تشكل هذه الجلسات فرصة هامة لدراسة ومناقشة كيفيات النهوض بصناعات النسيج والجلود في الجزائر. عن طريق إبراز أهمية تكتلات المؤسسات “clusters”في تعزيز تنافسية الفروع الصناعية. ودورها كفضاءات للتشاور ما بين المؤسسات والهيئات الرسمية وكذا كونها تنظيمات اقتصادية تساهم في ترقية المنتوج الوطني ومواجهة منافسة المنتوجات المستوردة. وركائز لبعث هذه الصناعات من جديد في بلادنا.

وستشمل هذه الجلسات الوطنية ثلاث ورشات، الأولى، تنظيم وتعزيز سلسلة القيمة لفرعي النسيج والجلود. والثانية ترقية المنتوج الوطني وحمايته، والثالثة تنظيم سوق النسيج والجلود محليا.