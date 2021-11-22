افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة ‘ألجاست 2021″

افتتحت اليوم بقصر المعارض-الصنوبر البحري الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة “ألجاست 2021”. ونظم هذا المعرض من طرف البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة (BASTP) ومركز التجارة العالمي-الجزائر (World Trade Center-Algiers ) بإشراف وزارة الصناعة.

وحضر مراسم افتتاح الصالون، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ووزير الصيد البحري.

كما حضر المعرض كل من المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة،عبد العزيز قند، نيابة عن وزير الصناعة، أحمد زغدار.

ويشارك في هذا الصالون المتخصص، الذي يمتد من 22 إلى 25 نوفمبر، حوالي 90 عارضا ينشطون في عديد الفروع الصناعية. وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين المناولين والمؤسسات الصناعية وترويج المنتوج المحلي.

وتعد هذه التظاهرة فرصة لمصدري الأوامر لمعرفة قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة. كما تندرج ضمن توجهات السلطات العمومية الرامية لترقية المناولة الصناعية والإدماج وجعلها أكثر تنافسية على مستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وعلى هامش الصالون، سيتم التوقيع على أكثر من عشرة اتفاقيات إطار بين المجمعات العمومية وبورصات المناولة والشراكة لتطوير المحتوى المحلي في مختلف الفروع الصناعية.

وخلال هذه التظاهرة، تم تخصيص فضاء لعقد لقاءات أعمال بين الشركات المصدرة للأوامر والمؤسسات المناولة. إضافة إلى برمجة عدة ندوات ومحاضرات تتمحور حول أهمية المناولة ودورها في تطوير الصناعة الوطنية.

طالع أيضا:الجيش الوطني الشعبي يشارك في الصالون الدولي للمناولة “Algest2021”

تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة 2021 ALGEST. في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر ، على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية مناسبة للإطلاع عن قرب على المؤسسات والوحدات الإنتاجية للجيش الوطني الشعبي. على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة الصناعات الإلكترونية، تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية.

كما تساهم في تعزيز وترقية النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بتقديم منتجات مختلفة، تنافسية ومتنوعة ذات جودة عالية. من شأنها تلبية طلبات السوق الوطنية والتوجه إلى السوق الإقليمية والدولية.

كما تندرج هذه المظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم قطاع الصناعات الوطنية والمناولة لرفع مستوى الإدماج. كما تهدف إلى تحقيق إنتاج وطني تنافسي على صعيد السوق الوطنية والتصدير.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp