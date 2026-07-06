افتتاح المهرجان الثقافي للموسيقى الأندلسية “الصنعة”

افتتحت، مساء السبت، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الأندلسية “الصنعة” المتزامنة مع الاحتفاء بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، والمنظمة تحت شعار: “في عيدنا… جمع الله شملنا”.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، استهل حفل الافتتاح بأداء النشيد الوطني الجزائري بمقاطعه الخمس. أعقبه عرض شريط وثائقي سلط الضوء على تاريخ الموسيقى الأندلسية، ومدارسها، وأبرز خصائصها الفنية، باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الثقافي الوطني.

وبعد ذلك، أحيا جوق الجزائر الكبير للموسيقى الأندلسية السهرة الافتتاحية بمشاركة أكثر من 561 فنانا وفنانة. يمثلون 53 جمعية أندلسية من مختلف ربوع الوطن.

وتضمن البرنامج وصلة “سلي همومك”، و”الورد يفتح في الخدود”، و”زاد الحب وجدي”. تلتها وصلة من الحوزي بأدائي “عييت ما نذمم” و”محبوبي طال اجفاه”. قبل أن يختتم بباقة من الأغاني الوطنية، من بينها “يا محمد مبروك عليك” و”من جبالنا”. تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وتتواصل فعاليات هذه الطبعة إلى غاية 09 جويلية، بمشاركة 14 جمعية موسيقية أندلسية من سبع ولايات. من خلال برنامج يجمع بين السهرات الفنية واللقاءات العلمية والتكريمات. ويهدف إلى صون الموسيقى الأندلسية “الصنعة”، والمحافظة على موروثها، وتعزيز نقل معارفها إلى الأجيال الصاعدة. فضلا عن ترسيخ التواصل بين الجمعيات والمعاهد الموسيقية المتخصصة، بما يسهم في تثمين أحد أبرز مكونات التراث الثقافي الجزائري.