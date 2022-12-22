افتتاح بنكين جزائريين في السنغال وموريتانيا خلال الأيام المقبلة

أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، أنه سيتم “خلال الأيام القليلة المقبلة” افتتاح بنكين جزائريين في كل من السنغال وموريتانيا.

كما جاءت تصريحات لطرش، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيتي تمويل مع المجمع العمومي “أ سي اس”. في حين، أوضح أنه تم استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لافتتاح هذين البنكين. الذين تم اعتمادهما من قبل السلطات النقدية لدولتي السنغال وموريتانيا.

في حين، سيتم إنشاء هذين البنكين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري. والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وبفضل البنكين الجديدين، سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، الخواص والعموميون. من الاستفادة من التسهيلات الضرورية في مجال التصدير والصرف، حسب المدير العام.

و في سياق متصل، كشف لطرش أن بنك الجزائر الخارجي سيفتح قريبا فرعا له بفرنسا. مؤكدا أن البنك بصدد اتخاذ الترتيبات الأخيرة لذلك.

في حين، أفاد المدير العام عن فتح مكتب صرف للبنك الجزائر الخارجي على مستوى مطار جانت يوم السبت الفارط. على إثر إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين باريس وجانت. مشيرا إلى أن السياح الأوروبيون الذين تجاوز عددهم المائة سائح، استفادوا من الخدمات المصرفية الفورية التي يقدمها المكتب الجديد.

وعلاوة على مكتب الصرف هذا، استفاد السياح من موزع آلي متطور يتعامل مع كل البطاقات الدولية والوطنية، يضيف لطرش.