افتتاح سنة التحضير القتالي بالقطاع العملياتي الأوسط

أشرف قائد الناحية العسكرية الثالثة، أمس الإثنين، على افتتاح سنة التحضير القتالي 2020/2021 بالقطاع العملياتي الأوسط.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنظيم الافتتاح، على مستوى اللواء 32 مشاة آلية، بمشاركة جميع وحدات القطاع.

واستهل قائد الناحية العسكرية الثانية، مراسم حفل الافتتاح بتفتيش المربعات، ليعلن بعدها عن افتتاح سنة التحضير القتالي.

وحث اللواء، في كلمة له بهذه المناسبة، على بذل المزيد من الجهود للرقي أكثر بمستوى التحضير القتالي للقوات، من خلال التنفيذ الصارم لبرامج التدريب والتحضير القتالي.

واختتمت مراسم الافتتاح، بتقديم استعراضات عسكرية من طرف وحدات القطاع.

ليقوم اللواء قائد الناحية عقب ذلك، بتفتيش الورشات ونماذج من العتاد والتجهيزات العضوية للوحدات، يضيف البيان.