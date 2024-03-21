افتتاح سوق رمضان في مرسيليا يثير غضب ماريون لوبان

أمر عمدة ليون، غريغوري دوسيه، بتعليق العمل الجاري في La Guillotière، في شارع Paul-Bert. للسماح للتجار في المنطقة بمزاولة نشاطهم خلال الشهر الكريم.

واعترض العديد من أعضاء اليمين المتطرف الفرنسي، بما في ذلك ماريون ماريشال لوبان. التي انتقدت بشدة قرار مجلس المدينة.

علاوة على ذلك، فقد انتشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو تم التقاطه في ليون. وتظهر المشاهد أجواءً ومزيجاً من النكهات التي تجمع العارضين. منذ أول اثنين من شهر رمضان وحتى نهايته.

العسل من الجزائر، الهريسة من تونس، الدوبارة من بسكرة وغيرها من المأكولات اللذيذة من الشرق الأوسط. يوفر هذا السوق نقطة التقاء حيث تجمع المدرجات بين المأكولات من المغرب العربي وأماكن أخرى.

ولا يجذب هذا السوق الزبائن الممارسين فحسب، بل يجذب أيضًا غير المسلمين، الذين لديهم فضول لاكتشاف المأكولات الشهية. مثل قرون الغزال، والكسرة، والبقلاوة.

كما تجذب منصات الخضار والأعشاب والتوابل العيون وعشاق التذوق.

وعلى الرغم من التضخم الذي تشهده فرنسا في الوقت الحالي، يحاول التجار الحفاظ على نفس أسعار العام الماضي.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مزيجا من النكهات والثقافة أيضا. الجدل في فرنسا. وخاصة من المسؤولين المنتخبين اليمينيين المتطرفين الذين استغلوا الفرصة لمهاجمة الهجرة مرة أخرى.

وبالفعل، وصفت رئيسة حزب Reconquête للانتخابات الأوروبية المقبلة، ماريون ماريشال ابنة مارين لوبان. رئيس بلدية ليون بأنه صديق للبيئة من الخارج وإسلامي من الداخل”.

من جانبها، قالت مندوبة التجمع الوطني في الرون، تيفاني جونكور، “لم نعد نشعر بأننا في فرنسا”.