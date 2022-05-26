افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو هذه الوجهات
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية. عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية.
ويتعلق الأمر بالوجهات التالية: الجزائر-مونتريال-الجزائر كل اثنين، ثلاثاء واربعاء · وهران- فرانكفورت -وهران كل اثنين.
أما عن باقي الوجهات فسيتم لاحقا الإعلان عن تاريخ فتح عملية البيع.
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الجوية الجزائرية..تجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لتجسيد برنامج تدعيم الرحلات
أكد الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، اليوم السبت، استعداد الجوية الجزائرية لتجسيد برنامج تدعيم الرحلات الجوية في أحسن الظروف.
وفي هذا السياق أكد أندلسي، للاذاعة الوطنية، تجنيد الخطوط الجوية الجزائرية لكل طاقاتها البشرية والمادية لإنجاح هذا الموسم المعروف بالذروة أواخر جوان وجويلية وأوت حيث تتنقل الجالية الجزائرية بقوة الى أرض الوطن.
للإشارة، يأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم تدعيم برنامج رحلات النقل الجوي والبحري للمسافرين نحو مختلف الوجهات الدولية من خلال إضافة رحلات أو إعادة فتح الخطوط التي تم توقيفها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.
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فرع الشحن التابع للجوية الجزائرية يطلق موقعه الإلكتروني
كما أطلق فرع الشحن التابع للخطوط الجوية الجزائرية منصته الرقمية الجديدة. من أجل مواكبة التطورات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية، مع وصول سهل وسريع لجميع المستخدمين.
وحسب الجوية الجزائرية يتم استخدام هذا الموقع للاستعلام عن شروط النقل ومتطلبات الشحن. بالاضافة الى ذلك تم استحداث مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت.
وتتمثل هذه الخدمات في نظام تتبع تلقائي للبضائع، طلب عرض أسعار إيجار عبر الإنترنت. توجيه العملاء وفقًا لنوع الشحن من قبل موظفين مؤهلين يتقنون الجانب التنظيمي لجميع أنواع الشحن والنقل.
كما تتمثل الخدمات أيضا في خبرة منتج الشحن، جدول الرحلات، دعم لشركات الطيران.
انطلاق الرحلات إلى هذه الوجهات
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن الافتتاح والبيع للوجهات من وإلى فرنسا.
كما جاء برنامج الرحلات حسب بيان الجوية الجزائرية، العاصمة-باريس، أربع رحلات يوميا، العاصمة-مارسيليا كل يوم ثلاثاء خميس وسبت. والعاصمة-ليون يوميا، وإلى تولوز، كل يوم اثنين وخميس، أما إلى ليل كل يوم ثلاثاء، خميس، سبت، والأحد، وإلى نيس كل يوم الجمعة والأحد.
في حين، تم برمجة الرحلات من وهران إلى باريس يوميا، إلى مارسيليا كل يوم الاثنين والجمعة. أما إلى ليون كل الأربعاء، الخميس، والسبت، وإلى تولوز كل يوم الاثنين، الأربعاء، الجمعة.
كما برمجت الجوية الجزائرية الرحلات من قسنطينة إلى باريس يوميا، وإلى مارسيليا كل يوم الثلاثاء والجمعة. أما إلى ليون كل الثلاثاء والجمعة والسبت.