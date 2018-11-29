سيشرف وزير التجارة سعيد جلاب، السبت القادم، رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال هدى فرعون، على افتتاح يوم إعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس/ دار الجزائر”.

حيث سيشارك في هذا اليوم الإعلامي تحت شعار “وسيلة فعالة لعصرنة الرقابة افقتصادية”، ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، المنظمات والجمعيات المهنية لأرباب العمل وحماية المستهلك.

أين يتم التطرق في هذا اليوم إلى عدة مواضيع، حول عصرنة جهاز الرقابة الإقتصادية وقمع الغش، وعرض تطبيق ونمودج لعملية الرقابة والدفع عبر النترنت لخدمات المركز الوطني للسجل التجاري.

وعلى إثر ذلك، سيتم إمضاء اتفاقية بين السجل التجاري وبريد الجزائر خلال اختتام اليوم الإعلامي.