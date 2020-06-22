اقتراحات بتأجيل الدخول المدرسي القادم للأساتذة

طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم.

وطالب دزيري، بتأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر، واستثناء الاساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني العمال التربية والتكوين إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.

وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد صادق دزيري أنها “لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته”، مشيرا إلى أنها “غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الاساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس و دبلوم الدراسات المعمقة (DEA)”.

وحول الوثيقة التي تتضمن اصلاح المنظومة التربوية، قال دزيري إنه “لابد من ترتيب الأولويات بدء بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع”، مؤكدا على “ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات”.