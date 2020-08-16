اقتصاد تونس يتراجع بنسبة 21.6 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2020

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن اقتصاد بلاده انكمش بنسبة 21.6 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة نقلا عن وكالة رويترز.

ورفعت الحكومة كافة القيود على الانتقالات والشركات وفتحت الحدود البحرية والبرية والجوية في 27 جوان.

لكن الجائحة ألحقت ضررا بالغا بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

وانخفضت إيرادات السياحة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بعدما خلت منتجعات وفنادق تونس من السائحين الأجانب.