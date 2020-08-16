اقتصاد تونس يتراجع بنسبة 21.6 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2020

أخبار العالم
  • -
  • 0
اقتصاد تونس يتراجع بنسبة 21.6 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2020
بقلم ايمان عياش

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن اقتصاد بلاده انكمش بنسبة 21.6 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة نقلا عن وكالة رويترز.

ورفعت الحكومة كافة القيود على الانتقالات والشركات وفتحت الحدود البحرية والبرية والجوية في 27 جوان.

لكن الجائحة ألحقت ضررا بالغا بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

وانخفضت إيرادات السياحة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بعدما خلت منتجعات وفنادق تونس من السائحين الأجانب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=871207

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com