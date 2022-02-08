اقتناء 60 ألف وحدة من دواء السرطان methotrexate
اقتنت الصيدلية المركزية 60 ألف وحدة من دواء السرطان methotrexate للأطفال، والذي كان يعرف نقصا خلال الفترة الأخيرة.
و الميثوتريكسيت هو دواء يستخدم لعلاج السرطان ولكنه يمكن ان يستخدم ايضا لحالات غير سرطانية. فانه يوقف الخلايا عن الانقسام وصنع خلايا جديدة.
ويستخدم الميثوتريكسيت لوقاية الطعم في مواجهة المرض المضيف بعد زرع نخاع العظم والخلايا الجذعية في علاج التهاب المفاصل الريماتويدي والصداف.
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صيدال.. توفر 6 منتجات للأورام السرطانية خلال شهر إلى شهرين
قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع الصيدلاني العمومي الجزائري، صيدال، فطوم أقاسم، إن المجمع يخطط لتنويع شراكاته.
وأوضحت أقاسم، أن صيدال تنوي التوجه نحو محاور لم يكن فيها مصنع الأدوية الجزائري موجودًا.
ويتعلق الأمر بالأورام السرطانية والتكنولوجيا الحيوية، بهدف زيادة فرص انتشارها دوليا –تضيف المسؤولة-.
وأشارت المسؤولة، أن الشراكة الأولى حتى الآن في مجال علم الأورام السرطانية قد تم إبرامها مع الكوريين الجنوبيين لـCKD OTTO.
ويتعلق الأمر بـ6 منتجات تم اختيارها حسب الحاجة المحدّدة للصيدلية المركزية للمستشفيات، موضحة أن تسجيلها قد تمّ.
تابعا “في انتظار الانتقال، في غضون بضعة أشهر، إلى التوظيف الثانوي، والذي لم يبق إلا تقديم الطلب”.
ومع ذلك، فإن توفر منتجات الأورام، يعتمد على طلب المناقصات من الصيدلية المركزية للمستشفيات، نظرًا لأنها علاجات تتم بالوسط الاستشفائي.
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بن باحمد.. ضمان 70 بالمائة من المواد الصيدلانية وخفض الاستيراد أولويات القطاع
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم السبت، أن الإصلاحات المنجزة من الأولويات محاور برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة.
وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية، أن القطاع يعمل على ضمان وفرة المواد الصيدلانية بمعدل 70 بالمائة وخفض فاتورة الاستيراد.
وتطبيقا لمخطط إعادة بعث القطاع –يضيف المسؤول-، قام القطاع بمراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة الصيدلانية.
بالإضافة إلى وضع أهم أجهزة تنظيم مسار صناعة الأدوية في الجزائر، بإنشاء لجنة الخبراء التي تضم كفاءات طبية وبيولوجية.
وتمكن قطاع الصناعات الصيدلانية بعد تعديلات قانونية، –يشير الوزير- من وضع إطار قانوني تنظيمي يضم 17 نصا قانونيا لتنظيم القطاع.
علاوة إلى وضع وحدات إنتاج جديدة، وخفض أسعار الأدوية تحت تأثير المنافسة، وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات لاسيما أدوية السرطان والسكري.