اكتشاف أحد أخطر الفيروسات في العالم بالهند

إكتشف علماء من المعهد الوطني لعلم الفيروسات في الهند، ولأول مرة، فيروس “نيباه”، في الخفافيش، بولاية ماهارأشترا.وفيروس “نيباه”، هو أحد أخطر الفيروسات في العالم، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ويتواجد هذا الفيروس بشكل شائع في الخفافيش والفئران، وينتقل إلى الأشخاص الذين يتناولون ثمارا ملوثة بلعاب حيوان مصاب.ويصل معدل الوفيات من 40 إلى 75 بالمائة. ولا يوجد حاليا علاج أو لقاح ضد الفيروس.وسابقا، تم تحديد 4 حالات تفشي لهذا الفيروس الخطير في الهند.واكتشف الفيروس لأول مرة في ولاية البنغال الغربية في عامي 2001 و2007. ومرتين في 2018 و2019 في ولاية كيرالا.

وقال الباحثون: “إن تكرار تفشي المرض، ومعدلات الوفيات المرتفعة، وانتقال العدوى من شخص لآخر، ونقص اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات الفعالة هي مصدر قلق خطير في الهند، حيث أن الخفافيش شائعة جدا في المناطق ذات التجمعات السكانية الكبيرة”.