اكتشاف أدوية تخدير  منتهية الصلاحية تستعمل في العمليات الجراحية 

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والي باتنة أوفد لجنة تحقيق إلى مستشفى بريكة

علمت النهار أمس، من مصادر مطلعة أن والي باتنة ومدير الصحة للولاية، قد أوفد لجنة تحقيق إلى مستشفى «محمد بوضياف» بمدينة بريكة.

وذلك من أجل الوقوف عند الأوضاع هناك، وبالأخص على مستوى قسم العمليات الجراحية، وكشفت ذات المصادر في تصريح خاص بـ «النهار»، أنه تم اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية بقسم العمليات للمستشفى ذاته.

وحسبما عُلم، فإن تلك الأدوية كانت تستعمل بشكل عادي، وهو ما يتسبب حتما في عواقب وخيمة، لاسيما وأن تلك الأدوية تتعلق بالتخدير والتنويم.

هذا واتصلنا بمدير الصحة لولاية باتنة، إدريس خوجة، والذي رفض الإدلاء بأي تصريح بخصوص اللجنة ونتائج التحقيق، قائلا إن مصالحه تقوم بالإجراءات اللازمة والعملية متواصلة من دون إضافة ولا كلمة.

في وقت حاولت فيه «النهار» الاتصال أيضا بخلية الإعلام والاتصال بولاية باتنة لمعرفة تفاصيل التحقيق، إلا أنه تعذر علينا ذلك، في حين أشارت مصادر طبية إلى احتمالية تورط المصالح الصيدلانية الموزعة للأدوية في هذه القضية في انتظار ما ستسفر عنه التقارير النهائية للتحقيق.

من جهة أخرى، حلت لجنة تحقيق من المفتشية العامة للمالية ببلدية بريكة متكونة من مفتشين، وذلك للتحقيق في صفقات مشبوهة، حيث يتم التحقيق في الميزانيات المالية لسنوات 2014، 2015، 2016، وذلك إثر شكاوى فحواها وجود تلاعبات وخروقات في ميزانية بعض المشاريع، وعليه باشرت اللجنة ذاتها تحقيقاتها في انتظار ما ستسفر عنه هذه الأخيرة. بدورها «النهار» اتصلت، أول أمس، برئيس بلدية بريكة «يحياوي رشيد» لمعرفة تفاصيل أكثر، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.

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