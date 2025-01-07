اكتشاف المتغير clade 1b من فيروس mpox لأول مرة في فرنسا

تم تشخيص شخص في فرنسا على أنه حامل للسلالة الفرعية clade 1b من فيروس الجدري. الذي يعتبر أكثر عدوى وخطورة، وهو أمر غير مسبوق، حسبما أعلنت السلطات الصحية في فرنسا.

وتم إبلاغ “وزارة العمل والصحة الفرنسية” بأول حالة بشرية لمرض Mpox clade 1b على الأراضي الفرنسية في بريتاني.

وكان هذا الشخص على اتصال بشخصين عائدين من أفريقيا الوسطى. والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر التلوث وتحديد جميع الأشخاص الذين اتصلوا بهم والمعرضين للخطر حول الحالة التي تم تشخيصها.

الجدري مرض فيروسي ينتشر من الحيوانات إلى البشر، ولكنه ينتقل أيضًا عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس.

بحلول عام 2022، انتشر الوباء العالمي، الذي يحمله النوع 2، إلى حوالي مائة دولة لم يكن المرض فيها متوطنًا.

وفي الوقت الحالي، يشهد متغير الفرع 1ب عودة ظهوره في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر 2023. ولكن تم تحديد حالات أخرى خارج القارة. أولاً في السويد في 15 أوت. ثم في ألمانيا في 22 أكتوبر، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة في 30 أكتوبر. وكانت هذه حالات مستوردة، حدثت خارج الأراضي الوطنية.

ويعتبر هذا المتغير الفرعي في هذه المرحلة أكثر عدوى وذو معدل وفيات أعلى. ويبدو أنه يسبب طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، في حين تميزت السلالات السابقة بطفح جلدي وآفات موضعية على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.

وتشير السلطات الصحية الفرنسية إلى أن “اكتشاف هذا الفرع 1ب لا يغير استراتيجية الاستجابة”. ويذكرون أن السلالة الكلاسيكية من الفيروس استمرت في الانتشار “بهدوء في فرنسا”. مع تسجيل 215 حالة إصابة بالجدري في عام 2024 في فرنسا.