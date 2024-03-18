اكتشاف بكتيريا E. Coli في اللحوم المفرومة بفرنسا

أعلن الموقع الإلكتروني الحكومي Rappel Conso عن سحب منتجات تتعلق بصواني مختلفة من اللحم المفروم. بعد اكتشاف بكتيريا E. Coli. داعيا إلى التوقف عن استهلاك المنتجات وإعادتها إلى المتجر.

ويشير الموقع الحكومي Rappel Conso إلى العديد من المراجع عن لحم البقر المفروم بنسبة 5٪ من علامتي Cora وBocquet. في صواني سعة 500 غرام.

وتم بيع هذه المنتجات بعلامات تجارية مختلفة وفي عدة مناطق في فرنسا.

وفي حالة وجود هذه التنبيهات، تتأثر منتجات مختلفة، في الفترة ما بين 29 فيفري و5 مارس.

أخيرًا، هناك خمس دفعات من اللحم المفروم من ماركة بوكيه تُباع في متجر أوشان في كاليه (باس دو كاليه). وفي متاجر أوتيرا في ميرينياك (جيروند)، فيلنوف داسك (نورد)، أميان (السوم) وفريجو (فار). ولكن أيضًا لوكلير دو تمبليوف (الشمال) وداينفيل (باس دو كاليه). والتي تم استدعاؤها. هذه هي الكمية 40595076 التي تم تسويقها في الفترة ما بين 29 فيفري و5 مارس.

ويمكن أن تسبب بكتيريا الإشريكية القولونية، أو الإشريكية القولونية السامة. في الأسبوع التالي لاستهلاك المنتجات الملوثة. إسهالًا وأحيانًا دمويًا وآلامًا في البطن وقيءًا، مصحوبًا أو غير مصحوب بالحمى.

ويمكن أن تتبع هذه الأعراض (في 5 إلى 8٪ من الحالات) مضاعفات خطيرة في الكلى، خاصة عند الأطفال.

ويجب على الأشخاص الذين تناولوا المنتجات المذكورة أعلاه والذين ظهرت عليهم هذا النوع من الأعراض استشارة الطبيب فورًا. إخطاره بهذا الاستهلاك بالإضافة إلى مكان وتاريخ الشراء”، يحدد Rappel Conso.

إذا لم تظهر أي أعراض خلال 15 يومًا بعد تناول المنتجات المصابة، فلا داعي للقلق واستشارة الطبيب.

يذكر الموقع الإلكتروني الحكومي أن السلطات الصحية تنصح، كإجراء وقائي للمجموعات السكانية الأكثر حساسية. مثل الأطفال وكبار السن أو النساء الحوامل الذين يعانون من ضعف المناعة. بطهي اللحوم المفرومة ومنتجات اللحوم جيدًا (70 درجة مئوية).