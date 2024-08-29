اكتشاف صادم.. إيطالي يخفي جثة والدته لعامين في الثلاجة

عثرت الشرطة على جثة امرأة يوم أمس الأربعاء في ثلاجة منزل يقع في ساروتش (إيطاليا). وهي بلدية تقع على بعد حوالي 25 كم من كالياري، في سردينيا. حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية إيل جيورنالي.

وتعود الجثة إلى روزانا بيلوني، وهي امرأة تبلغ من العمر 78 عاماً. وتشتبه الشرطة في قيام ابنها ساندرو مالوس، البالغ من العمر 54 عاماً، بإخفائها لمواصلة تلقي المعاش الذي تلقته والدته.

وعثر على الجثة الليلة الماضية عندما قامت الشرطة بتفتيش منزل الرجل البالغ من العمر 50 عاما بعد بلاغ.

وأثناء التفتيش، عثرت الشرطة على جثة روزانا بيلوني في ثلاجة بالطابق الأرضي من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجثة كانت ستبقى في الثلاجة لمدة عامين على الأقل، منذ ظهور جائحة كوفيد-19.

وتم التحفظ على رفات السبعينية وسيتم إجراء تشريح للجثة خلال الساعات المقبلة من قبل الطبيب الشرعي. لتحديد ما إذا كانت توفيت لأسباب طبيعية ومتى حدثت وفاتها.

وعند استجوابه من قبل الشرطة، اعترف ساندرو مالوس بأنه أخفى جثة والدته حتى لا يضطر إلى إعلان وفاتها. ويستمر في تلقي معاشه التقاعدي، وهو ليس لديه عمل، ولا يستفيد من أي مساعدة وبالتالي ليس لديه دخل .

إخفاء الجثث والاحتيال المشدد على الدولة

ولم يتمكن ساندرو مالوس، المعروف لدى الشرطة، من تحديد المدة التي ماتت فيها والدته بدقة.

وكانت المرأة البالغة من العمر 78 عامًا تعاني من مشاكل صحية. لذا ستتحدث جهات إنفاذ القانون مع طبيبها والصيدلي لمعرفة متى رأوها آخر مرة.

بالإضافة إلى محاولة معرفة المدة التي ظل فيها الرجل البالغ من العمر خمسين عامًا يخفي والدته في الثلاجة. تحاول الشرطة فهم سبب عدم قلق أحد بشأن اختفائه في الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقارير الأولية، فإن روزانا بيلوني انفصلت عن زوجها لسنوات عديدة. وكانت تعيش مع ابنها في وضع صعب منذ بعض الوقت. بينما انتقل آخر من أبنائها إلى الخارج منذ عدة سنوات.

في الوقت الحالي، تتم محاكمة ساندرو مالوس بتهمة إخفاء جثة والاحتيال المشدد ضد الدولة.