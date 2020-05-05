اكتشاف كويكب صغير مرّ قرب الأرض صباح اليوم

أكد مركز الفلك الدولي صباح اليوم، بأن وكالة “ناسا” تمكنت من اكتشاف كويكب صغير مر قرب الأرض على مسافة 6992 كلم عن سطح الأرض.

وقد تم اكتشاف هذا الكويكب بواسطة برنامج “كاتالينا” المتكون من 3 تليسكوبات متمركزة في ولاية “أريزونا” الأمريكية، حيث يرتكز هذا البرنامج على اكتشاف مثل هذه الكويكبات.

وقد مرّ الكويكب الصغير الذي أطلق عليه نهائيا إسم C2QQFV2 بالقرب من الأرض على مسافة 6992 كيلومتر فقط وكان من الممكن أن يسبب أضرارا لو اصطدم بالأرض.

وقد اختفى الكويكب في ظل الأرض على الساعة 11:40 صباحا بتوقيت غرينيتش وعاد إلى الظهور مرة أخرى على الساعة 11:56

وقد مرّ الكويكب أثناء اقترابه من الأرض فوق جنوب المحيط الهادي، غير أن أقرب نقطة بين الكويكب والأرض كانت على الساعة 12:05 بتوقيت غرينيتش.

ويعدّ هذا الكويكب رقم 40 الذي يمرّ قرب الأرض خلال العام الجاري، والثاني في شهر ماي، وهو أقرب مرور لكويكب من الأرض منذ 31 أكتوبر 2019 وسادس أقرب مرور لكويكب في التاريخ.