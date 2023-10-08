اكتشاف مروع.. القبض على رجل يقوم بتجميد القطط حية

عثرت الشرطة الفرنسية على حوالي خمسين قطة في ظروف مزرية 7 منها تم تجميدها في الثلاجة.

وكانت الحيوانات تعيش في ظروف فظيعة، حيث قدم لها صاحبها رعاية سيئة. فقدت العديد منها بصرها بسبب جرعة غير دقيقة من قطرات العين. كما أنها تعاني من مرض الزكام، وهو مرض تنفسي شائع ومعدٍ للغاية في القطط.

وبعد هذا الاكتشاف المشين، تم احتجاز صاحب القطط، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، لدى الشرطة.

وسيتم إجراء تشريح لجثث القطط السبعة التي تم العثور عليها. واعتمادًا على النتائج، يمكن أن تتطور الإجراءات القانونية.

وتقدمت جمعيات حماية الحيوان الثلاث (ناتشات، ومدرسة الدردشة، وقطط الشوارع) التي كانت وراء الاكتشاف، بشكوى. كما استولوا على عدد من القطط الموجودة في القافلة.