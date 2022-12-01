اكتشاف 5 فيروسات جديدة في الخفافيش

توصل علماء من أستراليا والصين إلى إكتشاف 5 فيروسات جديدة في الخفافيش يمكن أن تنتقل إلى البشر.

وحسب صحيفة The Telegraph، تعيش الخفافيش المصابة بهذه الفيروسات في جنوب الصين بمحافظة يُونَّان على الحدود مع لاوس وميانمار.

وقد جمع العلماء هذه الفيروسات من 149 خفاشا خلال أعوام 2015-2019.

ومن بين هذه الفيروسات، فيروسا يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروس التاجي والفيروس التاجي المستجد SARS-CoV-2 и SARS-CoV.

وللفيروس BtSY2 الأقرب إلى الفيروس التاجي المستجد منطقة مستقبلات مشابهة لفيروس SARS-CoV-2 ، التي بواسطتها يثبت على خلايا جسم الإنسان.

وأثبت الباحثون أن الخفافيش تصاب بانتظام بعدد من الفيروسات في نفس الوقت.