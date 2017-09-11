يحيي الأمريكيون، اليوم الأحد، ذكرى أحداث 11 سبتمبر، فيما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية دمارا بسبب إعصارين شديدين في 3 أسابيع.
ومن المتوقع أن يجتمع الآلاف من أقارب ضحايا 11 سبتمبر والناجين والمنقذين وآخرين في مكان مركز التجارة العالمي.
وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، سيكون هذا التجمع لتذكر الهجوم الأكثر دموية في أمريكا، بعد 16 عاما على وقوع هجمات 11سبتمبر 2001.
وأصبحت الإيقاعات الهادئة لإحياء ذكرى هذا اليوم، تقليدا يشكل تلاوة أسماء كل الضحايا، ولحظات من الصمت، وضرب الأجراس.
وسيتم إطلاق شعاعي ضوء قويين يلمعان ليلا، كما أضاف بعض قراء الأسماء رسائل تراوحت بين العالمية والشّخصية.
يُشار إلى أنّ هجمات 11 سبتمبر 2001 أسفرت عن مصرع نحو 3 آلاف شخص.
وتم استخدام طائرات في ضرب برجي مركز التجارة في نيويورك، مما دفع الولايات المتحدة لإدراك جدية تهديد الإرهاب العالمي.
واللافت في الأمر، أنّ الرئيس دونالد ترامب، وهو من مواطني نيويورك، سيحضر لإحياء ذكرى الحادث للمرة الأولى رئيسا.
وسيشارك في لحظة صمت في نفس توقيت ضرب الطائرة الأولى لأحد البرجين قبل 16 عاما.
وقال البيت الأبيض إنّ السيدة الأولى “ميلانيا ترامب” ستنضم له، ومن المقرر أن يشارك في إحياء ذكرى الأحداث في البنتاغون.
ويقيم وزير الدفاع “جيمس ماتيس” ورئيس الأركان “جوزيف دونفورد” احتفالا لأقارب الضحايا.
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