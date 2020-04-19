الأئمة يقترحون بث دروس ليلية بالمساجد خلال رمضان وإقامة صلاة العيد في الفضاءات العامة

اقترح المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، على وزارة الشؤون الدينية، بث دروس ليلية في كل مساجد الجزائر، خلال شهر رمضان، قبل آذان العشاء بـ 15 دقيقة.

واقترح المجلس في بيان له، إقامة صلاة العيد في الفضاءات العامة كالساحات والملاعب البلدية، في حال تحسن الوضع الوبائي.

كما طالب ببث كلمة العيد في كل المساجد عبر مكبرات الصوت الخارجية إذا ما لم يتحسن الوضع.

من جانب آخر، استنكر المجبس الحملة الشعواء التب تطال الائمة بين الفينة والاخرى، وكذا التشهير بهم دون أدنى تثبت، وخاصة ما وقع في ذكرى يوم العلم في ولاية قسنطينة، وما تمثله من رمزية للعلم والائمة والعلماء، داعيا الجهات المختصة الى ردع المتحاملين.

كما أعلن المجلس، بالتنسيق مع جمعية البركة للعمل الخيري والانساني، انجاح مشروع العملية التضامنية من خلال الوصول الى جمع 100 ألف قفة ومليون كمامة.