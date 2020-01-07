الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية

سيكون يوم الأحد المقبل المصادف لـ12 جانفي 2020، المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وجاء في بيان مشترك للمديرة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي: “يوم الأحد المقبل، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة في جيمع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستتخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف ذات البيان، أنه على المؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.