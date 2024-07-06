الأحد غرة محرم 1446هـ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أن يوم الأحد 7 جويلية 2024م هو غرة محرم 1446هـ. ويوم عاشوراء هو الجمعة 10 محرم 1446هـ. الموافق ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024م.

و أضافت الوزارة في بيان لها، أنه “حرصا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه و سلم في جمع الزكاة وتوزيعها. فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع زكواتهم. بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين”.