الأخبار السيئة تُلاحق أوناس!

تلقى الدولي الجزائري، آدم أوناس، مرة أخرى، أخبارا غير سارة بخصوص وضعيته الصحية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها منذ قُرابة أسبوع على مُستوى الفخذ رفقة ناديه نابولي.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن الجناح الطائر، يواجه صعوبات كبيرة، حتى للتواجد في قاعة تقوية العضلات، بسبب الآلام التي يشعر بها، والتي تجعله غير قادر على العمل بصفة طبيعية.

ويتجه مُحارب الصحراء، وبنسبة كبيرة، للغياب عن المُنافسة لفترة أطول من التي كانت مُحددة في مرحلة أولى، والمُقدرة بشهر كامل.

يُذكر بأن أوناس ضيع تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا، بسبب الإصابة، وهو الذي كان قد إسترجع ثقة جمال بلماضي، بعد أن إستبعده عن تاريخ الفيفا للشهر الماضي.