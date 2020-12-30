الأخضر الإبراهيمي: أتأسف لعدم حصول أي تقدم في التفاوض بين المغرب وجبهة البوليزاريو

أعرب الدبلوماسي والمبعوث الأممي السابق، الأخضر الإبراهيمي، عن أمله في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا والصحراء الغربية.

والتي لم يتحقق حتى الآن أي تقدم بشأن قضيتها، حسب ما صرحه في حديثه الى تلفزيون “روسيا اليوم”.

وتأسف نفس المتحدث بسبب عدم حصول أي تقدم في التفاوض بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو.

حيث أكد أن المطالب بعودة التفاوض في إطار التسوية الأممية من أجل اتفاق يباركه الجميع لازالت قائمة.

وأضاف الإبراهيمي، بأن الأمين العام الأممي تأخر كثير جدا في تعيين مبعوث إلى المنطقة.

وان مجلس الأمن ليس في وضع يمكنه القيام بمسؤوليته فيما يخص الأمن والسلام في العالم.

وهذا ما يعكسه عدم توصله لغاية الآن واتفاق أعضائه على اسم بخصوص مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية.