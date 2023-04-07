الأربعاء تقصف مقرة بخماسية وتتنفس الصعداء

حقق فريق أمل الأربعاء، مساء اليوم الجمعة، فوزا كبيرا على ضيفه نجم مقرة استقر على نتيجة 5-1، في افتتاح لقاءات الجولة الـ 22 من المحترف الأول.

وافتتح فايق عمران، التهديف للفريق الضيف عند الدقيقة 19. قبل أن ينجح مهاجم الأمل تومي، بعدها بـ 4 دقائق فقط في إعادة الأمور إلى نصابها.

واحتج لاعبو مقرة. مطولا على هدف التعادل، بحجة أنه كان من وضعية تسلل، الأمر الذي كلف المدافع حميدة الطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 25. وهو ما استغله الأمل. لإضافة هدفا ثانيا برأسية دغماني في الدقيقة 30. انتهى عليه الشوط الأول.

ولم تختلف المرحلة الثانية عن سابقتها. بعدما نجح بن بولعيد، في تسجيل الثالث للأمل في الدقيقة 58، ليعود تومي بعدها بـ 5 دقائق ليسجل الثاني له والرابع لناديه. من ضربة جزاء، قبل أن يختتم آيت علي مهرجان التهديف في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز استعاد الأمل توازه، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة على بعد 11 نقطة من الثنائي المهدد بمرافقة هلال شلغوم العيد إلى القسم الثاني “شبيبة القبائل وأتليتيك بارادو” على التوالي. بينما تجمد رصيد النجم عند النقطة الـ 26.