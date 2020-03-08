الأرجنتين تعلن أول حالة وفاة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بين نشرته عبر موقعها الرسمي على تويتر، أن حالة الوفاة تتعلق برجل يبلغ من العمر 64 عاما.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية أن الحالة تعتبر الأولى في أمريكا اللاتينية بسبب الوباء العالمي.

كما أشار ذات المصدر ان الرجل كان قد عاد من أوروبا بتاريخ الـ25 فيفري دون أن تحدد البلد أو البلدان التي زارها، أصيب بالمرض في 28 من فيفري.

وأضاف البيان إن الرجل سعى للحصول على الرعاية الطبية بسبب الحمى والسعال والتهاب الحلق بتاريخ الـ4 من مارس.