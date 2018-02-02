الأردن تقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية استجابة لدعوة أمريكا

قررت الأردن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، أمس الخميس.

وبحسب موقع رئاسة الوزراء الأردنية، فإن القرار قد ورد في الجريدة الرسمية صادق عليه الديوان الملكي الأردني.

وتضمن القرار أيضا “إنهاء اعتماد السفير الأردني لديها المقيم في بكين.

وسفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى البلاد الملكي الهاشمي المقيم في دمشق.

وإخطار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بذلك عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بكين.

وكانت أمريكا قد دعت في وقت سابق كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.